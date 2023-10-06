Депутат Госдумы Иван Демченко: Сегодня – великий день, день, когда мы от всей души говорим вам спасибо за ваше терпение, знания и преданность благородному делу...

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Депутат Госдумы Иван Демченко 5 октября в ходе региональной недели провел встречу с избирателями. Разговор начался с поздравления учителей и наставников с профессиональным праздником.

"День Учителя – это возможность признать, что ваш труд очень важен для нашей страны.

Вы формируете будущее, вкладываете в детей знания, навыки и ценности, которые они будут нести через всю жизнь. Ваша работа – это дарение миру креативных умов, вдохновенных душ и сердец, готовых двигать наше общество вперед.

День Учителя – это не только день поздравлений, но и день глубокой благодарности. Спасибо, что вы терпеливо отвечаете на вопросы, искренне радуетесь успехам своих учеников и верите в их потенциал.

Также, не менее важными являются и наставники - мастера, педагоги, тренеры, воспитатели, кто советами и опытом помогают нам в профессиональном росте. В этот день хочу выразить признательность и вам за ваше бесценное влияние на наши карьеры и жизни.

Пусть ваши ученики всегда остаются вам верными и гордятся тем, что имели такого учителя и наставника. Пусть ваши труды находят заслуженное признание в обществе и вдохновляют на свершения.

С праздником, уважаемые учителя и наставники! Пусть ваша жизнь будет насыщена радостью, здоровьем и благополучием. Мира нам всем!" - отметил депутат Госдумы.