Депутат Госдумы Иван Демченко: Сегодня – великий день, день, когда мы от всей души говорим вам спасибо за ваше терпение, знания и преданность благородному делу...
Депутат Госдумы Иван Демченко 5 октября в ходе региональной недели провел встречу с избирателями. Разговор начался с поздравления учителей и наставников с профессиональным праздником.
"День Учителя – это возможность признать, что ваш труд очень важен для нашей страны.
Вы формируете будущее, вкладываете в детей знания, навыки и ценности, которые они будут нести через всю жизнь. Ваша работа – это дарение миру креативных умов, вдохновенных душ и сердец, готовых двигать наше общество вперед.
День Учителя – это не только день поздравлений, но и день глубокой благодарности. Спасибо, что вы терпеливо отвечаете на вопросы, искренне радуетесь успехам своих учеников и верите в их потенциал.
Также, не менее важными являются и наставники - мастера, педагоги, тренеры, воспитатели, кто советами и опытом помогают нам в профессиональном росте. В этот день хочу выразить признательность и вам за ваше бесценное влияние на наши карьеры и жизни.
Пусть ваши ученики всегда остаются вам верными и гордятся тем, что имели такого учителя и наставника. Пусть ваши труды находят заслуженное признание в обществе и вдохновляют на свершения.
С праздником, уважаемые учителя и наставники! Пусть ваша жизнь будет насыщена радостью, здоровьем и благополучием. Мира нам всем!" - отметил депутат Госдумы.
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