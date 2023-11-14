Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил педагогов из Темрюкского района

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- Конкурсы, проводимые под патронажем Губернатора Кубани и профильных министерств - реальная возможность не только продемонстрировать успехи в своей отрасли, но и обменяться опытом, - отметил Иван Демченко.

Краевой конкурс «Лучшие практики обеспечения доступности дополнительного образования детей в Краснодарском крае в 2023 году» - одна из таких площадок.

По итогам финального этапа в номинации «Социальный проект организации дополнительного образования детей», диплом третьей степени присужден педагогу из Темрюкского района, заместителю директора МАУ ДО ООЦ Анне Григорьевне Могилевской, за разработку проекта «Остров здоровья».

В номинации «Программа деятельности педагога организатора учреждения дополнительного образования детей» признана победителем педагог – организатор Темрюкского муниципального оздоровительного центра Анастасия Юрьевна Мороз.