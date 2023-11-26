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Депутат Госдумы Иван Демченко посетил СОШ 21 станицы Голубицкой Темрюкского района

 

Здание школы капитально отремонтировали в этом году. Проведен ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, фасада, кровли.

 

Помещения укомплектовали мебелью и необходимым оборудованием. Глава района Федор Бабенков рассказал об этапах работ, на которые выделено более 72 млн рублей из районного бюджета.

На базе образовательного учреждения в этом году открыт центр гуманитарной и научной направленности «Точки роста». 

Комфортные условия для учебы созданы для 500 ребят.

Иван Иванович пообщался со старшеклассниками, обсудил новые мировые тенденции в трудоустройстве, разъяснил возможности целевого обучения.

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Категория: Новости / Образование

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