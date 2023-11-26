/Образование/
Депутат Госдумы Иван Демченко посетил СОШ 21 станицы Голубицкой Темрюкского района
Здание школы капитально отремонтировали в этом году. Проведен ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, фасада, кровли.
Помещения укомплектовали мебелью и необходимым оборудованием. Глава района Федор Бабенков рассказал об этапах работ, на которые выделено более 72 млн рублей из районного бюджета.
На базе образовательного учреждения в этом году открыт центр гуманитарной и научной направленности «Точки роста».
Комфортные условия для учебы созданы для 500 ребят.
Иван Иванович пообщался со старшеклассниками, обсудил новые мировые тенденции в трудоустройстве, разъяснил возможности целевого обучения.
Категория: Новости / Образование