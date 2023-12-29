Иван Демченко вручил подарки юным победителям региональных конкурсов и фестивалей в Темрюке

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В преддверии новогодних праздников, в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования оздоровительно-образовательном центре города Темрюка прошло торжественное мероприятие. Особое внимание было уделено юным талантам Темрюкского района, которые отличились высокими достижениями в различных областях творчества и образования.

Новогодние подарки вручили от депутата Госдумы Ивана Ивановича Демченко.

Победителями конкурсов стали ребята:

- Максим Бондаренко – молодой фотограф, победитель районного фотоконкурса "Я помню! Я горжусь;

- Иван Водопьянов – победитель районного конкурса декоративно-прикладного творчества "Наследники традиций", районного творческого конкурса "Слава героев Отечества";

- Александр Гонтарь – стал лидером в районном конкурсе социальной рекламы "Стиль жизни – здоровье! 2023";

- Вера Липчанская – призер районных конкурсов «Красота Божьего мира» и "Осенний калейдоскоп";

- Сергей Нетесов – призер районного конкурса стендовых моделей военной техники;

- Арина Половинко – выдающийся юный талант, завоевавшая первые места в трех различных конкурсах: "Историческая память в моей семье", "Я помню! Я горжусь!" и "Я – юный экскурсовод, краевед";

- Алина Семакина – стала призером в конкурсах "Жизнь во славу Отечества" и "PRO ЗОЖ";

- Анна Соболева – стала победителем и призером в конкурсах "Моя мама лучше всех", "Вкусно! Здорово! Полезно!", и в конкурсе эко-костюмов "Новогодний сувенир";

- Никита Шумбасов – победитель районного и лауреат краевого этапов международного конкурса "Красота Божьего мира";

- Полина Шульга – ", завоевала призовое место на международном фестивале "Мы – славяне».

«Эти талантливые ребята – гордость Темрюка и Кубани. Их успехи и достижения подчеркивают важность поддержки молодежи в их стремлении к самореализации и развитию своих талантов» - сказал Иван Демченко.