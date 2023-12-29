В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил с главой Крымского района Сергеем Лесь ход выполнения Народной программы партии «Единая Россия».

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В этом год по этой программе в школах Крымского района введено 550 дополнительных мест в первой смене.

Иван Демченко отметил, что сегодня открылись новые дополнительные кабинеты в капитально отремонтированном здании на территории школы № 9 в городе Крымске.

Этот корпус станет настоящим центром развития для детей. В нем предусмотрены - кабинеты технологии для мальчиков и девочек, зал для самбо, а также кабинеты для проведения занятий по начальной военной подготовке и внеклассных занятий. Еще, в этом году, был произведен капитальный ремонт кровли и актового зала.

Кроме того, в городе Крымске завершается строительство пристройки к 7 гимназии, что позволит дополнительно расширить места для новых учеников. Также проектируется новая школа в микрорайоне "Надежда" и продолжается строительство школы в станице Варениковской.

"Считаю, что данные инициативы играют ключевую роль в повышении качества образования в районах и способствуют формированию благоприятной образовательной среды не только для учеников, но и для учителей", - сказал депутат Госдумы.