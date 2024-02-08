Депутат Госдумы Иван Демченко: вопросы патриотического воспитания нужно решать сегодня! Времени на подготовку уже нет

/Образование/

Депутат Госдумы Иван Демченко провел рабочую встречу с казаками в городе-курорте Анапа. В обсуждении вопросов приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко и глава города-курорта Василий Швец.

Обсудили актуальность воспитания подрастающего поколения на основе традиций, а также законодательные инициативы по поддержке педагогов-наставников казачьих классов.

Как отметил Иван Иванович, для раскачивания и размышлений времени нет. Необходимо мыслить масштабно и работать с ребятами на примерах героев-казаков, которые сегодня защищают права соотечественников в новых регионах страны.