В Темрюке строится новый корпус яслей

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Полным ходом ведется строительство корпуса ясельных групп детского сада № 1 по улице Кирова в Темрюке. Об этом в ходе рабочей встречи в рамках региональной недели депутату Госдумы Ивану Демченко доложил глава района Федор Бабенков.

Несколько лет назад рассматривался вопрос о капитальном ремонте здания, но из-за его неудовлетворительного состояния принято решение о строительстве современного корпуса площадью 650 квадратных метров.

Ясельная группа рассчитана на 35 самых маленьких воспитанников, у которых будет все необходимое для полноценного развития и веселых игр. Также подрядчик благоустроит прилегающую к корпусу территорию, уточнил парламентарий.

Депутат Иван Демченко напомнил слова Президента России Владимира Путина о необходимости постоянной работы, направленной на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. Глава государства в 2024 году, ранее объявленном в России Годом семьи, анонсировал запуск национального проекта "Семья".

"Поставленные национальным лидером задачи уже реализуются в Краснодарском крае, где особое внимание уделяют заботе о подрастающем поколении, воспитании его в духе патриотизма и трудолюбия", - подчеркнул депутат Государственной Думы.