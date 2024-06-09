Дети Анапы приготовили подарки бойцам СВО

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Волонтеры АНО "Позывной "Культурные люди"" из Анапы вместе с Домом культуры провели необычное занятие для воспитанников детской летней площадки – вместе с мальчишками и девчонками они расписали пряники для наших военнослужащих, сообщил в своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Творческую мастерскую "Пряник для солдата" провела куратор Дарья Даниленко, подготовившая необходимое оборудование и продукты. Мальчишки и девчонки с большим интересом и желанием расписывали пряники пищевыми маркерами, оставляя на них яркие картинки и пожелания бойцам. Уже завтра они отправятся на передовую, отметил парламентарий.

"Такая форма организации досуга на летней площадке позволяет не просто весело провести время и получить новый навык, но и деятельно поучаствовать в поддержке защищающих наше будущее военнослужащих, - подчеркнул депутат Госдумы Иван Демченко. - А им самим почувствовать – об их подвиге знает и помнит вся страна!".