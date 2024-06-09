Депутат Госдумы Иван Демченко поздравил педагога Людмилу Подлеснову с победой на всероссийском конкурсе образовательных практик

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Людмила Подлеснова, педагог дополнительного образования оздоровительно-образовательного центра Темрюка, стала призером всероссийского конкурса образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования, организованного Минпросвещения России.

В конкурсе приняли участие более 500 педагогов со всей страны, но именно практика Людмилы Геннадьевны была признана экспертным жюри одной из лучших и эффективных.

Людмила Подлеснова работает в оздоровительно-образовательном центре с 2004 года. Ежегодно более сотни детей и подростков посещают занятия по ее программе "Коррекционная гимнастика", направленной на исправление последствий нарушенной осанки, сколиозов и плоскостопия.

Коллеги и родители воспитанников Людмилы Геннадьевны искренне поздравляют ее с заслуженным признанием. Призовое место стало подтверждением ее высокой квалификации, любви к делу всей жизни, доброжелательности и чуткого отношения к каждому ребенку.

Депутат Государственной Думы Иван Демченко также выразил свою поддержку и поздравления в адрес Людмилы Подлесновой, отметив её вклад в развитие дополнительного образования края и заботу о здоровье подрастающего поколения.