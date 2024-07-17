 Уже полмиллиона абитуриентов подали более 1,2 млн заявлений в вузы при помощи суперсервиса Госуслуг

Приём документов на бюджетные места будет продолжаться до 25 июля, на платные отделения — в зависимости от вузов. Мы собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают у будущих студентов.

Почему не меняется статус заявления?

Заявления, поданные на Госуслугах, передаются в вузы в течение часа. Вуз должен взять их в работу в течение рабочего дня. После этого появится статус «Заявление на рассмотрении».

Регламентного времени для рассмотрения отдельного заявления у вуза нет. Есть только общий срок — до 27 июля. Если всё корректно, появится статус «Участвуете в конкурсе».



Когда на Госуслугах появятся конкурсные списки?

Вузы должны выгрузить все конкурсные списки на Госуслуги до 27 июля. До этого момента они передают данные по мере обработки заявлений.

С 27 июля отследить свой рейтинг и выбрать вуз для передачи оригинала аттестата можно в режиме реального времени.



До какого момента можно перенаправлять аттестат из вуза в вуз?

Поменять решение можно до окончания срока приёма оригиналов документов.

На бюджет:

по приоритетному зачислению — до 28 июля 12:00 по МСК

по основному зачислению — до 3 августа 12:00 по МСК

Для платных отделений — на усмотрение вуза.



Какие документы нужно прикреплять к заявлению?

Сведения о документах для заполнения заявления можно загрузить в цифровом профиле личного кабинета Госуслуг. Тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами в вузе.



Если вы не запросите сведения о льготах в личном кабинете, в заявлении нужно будет указать реквизиты подтверждающих документов. Вуз может попросить прикрепить к заявлению скан документа или привезти его лично.



Может ли вуз не принимать заявление с Госуслуг?

Нет. К сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены 1 075 вузов и их филиалов. Это все государственные вузы и ряд частных. Они обязаны рассматривать заявления с портала.



Почему даты экзаменов на Госуслугах и в вузе отличаются?

Даты экзаменов вузы вносят в специальную информационную систему. Оттуда они подгружаются на портал Госуслуг. При расхождениях точную дату стоит уточнить в вузе.



Куда обратиться с вопросами?

8(800)100-20-17 — Единый контактный центр Минобрнауки

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