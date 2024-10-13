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Волонтеры из Анапы передали гуманитарный груз в Курскую область

Более 15 тонн гуманитарного груза – продукты, средства личной гигиены, одежда - направлены волонтерами из Анапы в подвергшуюся атаке неонацистского киевского режима Курскую область. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

Сбор проходил по инициативе местного отделения ВПП "Единая Россия", значит гуманитарный груз будет точно передан в срок и точно тем, кто в нем нуждается в первую очередь, подчеркнул политик.

"Груз собирали, как говорили в старину, всем миром – в акции участвовали местные предпринимали, муниципальные депутаты, представители общественных организаций, просто неравнодушные к ситуации в Курской области анапчане и гости курорта", - перечислил  депутат Иван Демченко.

С начала специальной военной операции пункт сбора гуманитарной помощи постоянно действует, в том числе, в Анапском индустриальном техникуме, студенты которого принимают в акциях самое активное участие. Параллельно анапские волонтеры провели около 20 выездов в новые российские регионы – Луганскую и Донецкую области, куда доставили порядка 50 тонн груза народной помощи.

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Категория: Новости / Образование

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