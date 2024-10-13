В Крымском районе продолжается капремонт школ

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Внутренние работы в рамках капитального ремонта проходят в школе № 38 поселка Виноградного и школе № 20 в Крымске. Об этом депутату Государственной Думы Ивану Демченко доложил в ходе рабочей встречи глава Крымского района Сергей Лесь в рамках региональной недели.

В настоящий момент в школе № 38 уже заменена кровля, проведены демонтажные работы, приступили к внутренним работам и отделке стен. Параллельно в самом Крымске ремонтируют школу № 20 – полностью отремонтирован фасад, заменены коммуникации, сейчас продолжается внутренняя отделка, отчитался депутат. Школьники Крымска и поселка Виноградного уже вскоре будут учиться в современных просторных классах.

"Капремонт и строительство новых образовательных учреждений, реализация инициированного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национального проекта "Образование" в Краснодарском крае находится на постоянном контроле команды Демченко", - отметил Иван Иванович.