Преподаватели астрономии против идеи введения ЕГЭ по этому предмету

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Некоторое время назад заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов заявил, что в России может появиться ЕГЭ по астрономии, но российская ассоциация учителей астрономии не поддержала эту идею.

«Астрономия тесно связана с физикой, и вопросы астрономического содержания уже входят в ЕГЭ по физике. Например, как вращаются две звезды вокруг общего центра тяжести. То есть многие вопросы уже так или иначе введены в курс физики. Вводить ЕГЭ по астрономии, когда в школах нет такого предмета - это нонсенс», - сказала председатель методической комиссии Российской ассоциации учителей астрономии Н.Гомулина.

По мнению преподавателей, сначала надо ввести предмет в школьную программу, а уже потом задумываться о проведении экзамена.

Источник: pedsovet.org