Новогодний праздник состоялся у детей из приюта Каневского района

/Образование/

До Нового года осталось совсем немного времени и чтобы успеть поздравить всех детишек, Дед Мороз уже начал свою работу и одними их первых свои подарки получили обитатели Каневского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

13 декабря в станицу Новоминскую Каневского района приехали волонтёры инициативной группы – партнёры АНО «Синяя птица», чтобы устроить утренник для детей из социального приюта. Дети ждали праздника с нетерпением и очень переживали, что не успеют приготовиться к приезду гостей. Все помещения центра были украшены гирляндами, снежинками и множеством рисунков на новогоднюю тему.

Утренник начался необычно стихийно. Дети ещё не успели занять свои места на диванчике, как вдруг в нарядный зал вбежали двое пиратов. Совсем незаметно в игру оказались втянуты все обитатели приюта, и даже некоторые воспитатели. Только несколько самых маленьких ещё опасливо сторонились шумных гостей, но зато их внимание привлекла работа аквагримёра и скоро возле столика с красками образовалась небольшая очередь, всем хотелось превратиться на один вечер в сказочную бабочку или кошечку.

Пока малыши послушно подставляли щёчки и носики под кисть аквагримёра, старшие дети под руководством задорных аниматоров-пиратов совершали кругосветное путешествие, нарядившись в полосатые пиратские косынки. Они самозабвенно искали клад по «старинной карте», наперегонки бросались искать чёрные метки, заблаговременно спрятанные аниматорами среди горшков с цветами, расставленных вдоль стен зала.

Пиратов сменила Снегурочка, завоевавшая внимание всех без исключения детей прекрасными и самыми разнообразными мыльными пузырями. Никто не мог удержаться от того, чтобы не попытаться поймать радужные пузыри руками или прихлопнуть их на коврике ногой. Малыши визжали от восторга, когда Снегурочка пронесла над их головами радугу их мыльных пузырей, а уж оказаться в самом центре гигантского пузыря наперебой спешили даже самые старшие ребята.

Заключительным номером праздничной программы стал визит Деда Мороза. Он затеял хоровод и игры на ловкость и реакцию, танцевал и пел вместе с ребятами. А затем настало время вручения подарков. Дети усадили Дедушку Мороза посреди красивой залы и по очереди подходили к нему чтобы рассказать стихотворение или спеть песню. Больше всех впечатлил один юноша, прочитавший от начала и до конца стихотворение К. Симонова «Жди меня», с чувством, с паузами и каким-то особенным выражением лица. Таким, что стихотворение обретало особенный смысл в стенах этого уютного и светлого, но такого грустного заведения.

В Каневском СРЦН находятся на социальном обслуживании дети и подростки с разных районов Краснодарского края. Среди них дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, беспризорники. Пребывание в приюте – временная мера, в дальнейшем, если ситуация в родной семье ребёнка не стабилизируется, дети отправляются в приёмные или патронатные семьи, в семейные дома. Бывает, что в приют попадают целыми семьями – двое-трое братьев-сестёр.

Дети живут в социально-реабилитационном центре по нескольку месяцев. Старшие ребята ходят на занятия в станичную школу (кто-то – на доверии, за кем-то присматривают дежурные воспитатели). Малыши занимаются с воспитателями, получают обычное дошкольное образование, как в детском саду. Для всех детей проводятся творческие занятия по интересам: они рисуют, лепят из пластилина, плетут корзинки, фигурки и панно из газетных трубочек, вяжут крючком.

Каневской социальный приют рассчитан на одновременное пребывание 25 детей. О них заботятся, их лечат, обучают различным навыкам. Когда приезжают гости – волонтёры и аниматоры- для детей устраивают праздники, мастер-классы, театральные представления, дарят подарки. Это не тепло родного дома, не забота близких и родных людей, но это – лучшее, что можно придумать для этих детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, столкнувшихся с трудностями в столь раннем возрасте.

Источник: Пресс-служба благотворительной организации "Синяя птица"