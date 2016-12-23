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/Образование/

На Кубани 5 тыс. школьников напишут всероссийскую олимпиаду

На Кубани с 11 января по 25 февраля 2017 года пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников.

В региональном этапе примут участие почти пять тысяч школьников из городов и районов Краснодарского края.

Эта информация была озвучена в ходе расширенного заседания оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2016-2017 учебном году. Совещание прошло в краевом министерстве образования, науки и молодежной политики.

Как отметили в краевом ведомстве, в рамках регионального этапа 17 олимпиад будут проведены на базе Кубанского государственного университета, олимпиада по технологии состоится в Армавирском государственном педагогическом университете. В свою очередь, олимпиада по физической культуре и ОБЖ пройдет в Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма, а олимпиада по МХК – в Краснодарском государственном институте культуры. Восемь олимпиад пройдут в зональных центрах.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Категория: Новости / Образование

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