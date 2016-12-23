Курс валют
60.86
63.56
/Образование/

В школах в рамках ОБЖ предложили преподавать курс психологии

В средних школах по инициативе Минздрава РФ планируют ввести курс психологии.

В рамках курса детей будут учить противостоянию манипуляции со стороны взрослых. Преподавать психологию собираются в рамках программы ОБЖ.

Генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе пояснил, что уже созван коллектив авторов, которые напишут учебники для 3 – 11-х классов.

«Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы», — добавил он.

Кекелидзе отметил, что учебники будут затрагивать такие темы, как дружба, первая любовь, а также рассказывать о профилактике ранней беременности. Еще один вопрос, который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, — это психологический допинг.

Кроме учебников для школьников готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. Предполагается, что на психологию в школах отведут 20 часов: урок будет проходить раз в неделю.

Вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне. Первое совещание на эту тему пройдет в январе 2017 года. В пресс-службе Министерства образования пояснили, что пока Минздрав к ним не обращался.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Израильский производитель лекарств Teva признался в подкупе российских чиновников

Россия лишилась этапов Кубков мира по биатлону и по конькобежному спорту

По делу об отравлении «Боярышником» в Иркутске задержали только продавцов

Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции

В Краснодаре активист получил 15 суток за крест на памятнике Дзержинскому