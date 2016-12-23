В школах в рамках ОБЖ предложили преподавать курс психологии

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В средних школах по инициативе Минздрава РФ планируют ввести курс психологии.

В рамках курса детей будут учить противостоянию манипуляции со стороны взрослых. Преподавать психологию собираются в рамках программы ОБЖ.

Генеральный директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе пояснил, что уже созван коллектив авторов, которые напишут учебники для 3 – 11-х классов.

«Черновые варианты пособий для третьего и четвертого классов уже готовы», — добавил он.

Кекелидзе отметил, что учебники будут затрагивать такие темы, как дружба, первая любовь, а также рассказывать о профилактике ранней беременности. Еще один вопрос, который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, — это психологический допинг.

Кроме учебников для школьников готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. Предполагается, что на психологию в школах отведут 20 часов: урок будет проходить раз в неделю.

Вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне. Первое совещание на эту тему пройдет в январе 2017 года. В пресс-службе Министерства образования пояснили, что пока Минздрав к ним не обращался.

Источник: kuban24.tv