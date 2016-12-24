Как выбрать безопасную пиротехнику?

/Образование/

Выбор пиротехники сегодня огромен. Важно понимать не только где купить качественный товар, который не испортит праздник, но и как использовать петарды.

Бой курантов и залпы салюта — под эти звуки новый год приходит в дома россиян. Кто-то дожидается полуночи, а кто-то шумит петардами еще накануне. Чаще всего повзрывать любят дети. Вот только играть с праздничным огнем опасно. Им нужно правильно пользоваться.

Внимательно прочтите инструкцию. Она обязательно должна быть на любой пиротехнике, обязательно на русском языке. Если перевода нет — изделие не сертифицировано в стране, пользоваться им нельзя. Опасным может быть и просроченный товар. Срок годности на упаковке указывает производитель. При покупке пиротехники помните, она должна быть без повреждений.

Если хотите, чтобы ваш праздник не провалился с треском, не экономьте. Покупайте товар только в специальных отделах магазинов. Риск купить пиротехнику, которую неправильно хранили, на рынке выше. Из-за влажности салюты могут испортиться и взорваться в руках или вовсе не зажечься. По закону продавать фейерверки нельзя в жилых домах, зданиях вокзалов, в подземных переходах.

Поджигать петарды, ракетницы, фонтаны и салюты можно только на улице. Подальше от зданий, деревьев и линий электропередачи. Смотреть на световое шоу лучше на расстоянии. Если пиротехника не сработала, то подходить к ней не стоит. Устройство может вспыхнуть в любой момент. Не стоит рисковать и поджигать взрывчатые вещества в банках, ведрах или других емкостях.

Если вы все же поранились, лучше сразу вызвать неотложку. Пока будут ехать медики, промойте рану и наложите чистую повязку. Если вы не использовали запасы новогодних залпов, перед тем, как выбросить их, сначала замочите взрывоопасный товар в воде на два дня. И только потом отправляйте в мусорный бак.

Источник: kuban24.tv