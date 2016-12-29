Первый детский технопарк появится на Ставрополье в 2017 году

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Ставропольский край стал победителем в конкурсе на создание первого в регионе детского технопарка.

«Заявку региона одобрила комиссия Минобрнауки РФ после отбора субъектов, претендующих на предоставление в 2017 году субсидий на реализацию проектов дополнительного образования детей», — сообщили в пресс-службе министерства экономического развития Ставрополья.

Технопарк «Кванториум» будет создан на базе Технологического парка «СТАВРОПОЛЬ», который находится в управлении Корпорации развития Ставропольского края. Он станет базовым региональным исследовательско-конструкторским центром, который будет призван обеспечить распространение лучших моделей и практик в области дополнительного образования детей технической направленности во всех муниципальных образованиях края и выявить интерес и талант в детях к занятиям научно-техническим творчеством.

На базе технопарка будут реализовываться образовательные программы по пяти направлениям: робототехника и программирование, информационная безопасность, микробиология и биотехнология, геоинформатика и геофизика, а также ресурсосберегающие технологии. В перспективе количество программ будет увеличено.

«Кванториумы» – это технопарки для детей в возрасте от 10 до 17 лет, которые находятся в крупных городах страны. Дети в них обучаются бесплатно, территории создаются по проекту Минобрнауки РФ и Агентства стратегических инициатив. Кванториум является частью глобального проекта «Новая модель системы дополнительного образования детей в России».

Источник: yuga.ru