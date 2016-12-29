Акция "Полицейский Дед Мороз 2016" прошла в городе Сочи

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От имени Полицейского Деда Мороза сотрудники Сочинского ЛУ МВД России на транспорте побывали в городских школах и поздравили ребят с наступающим Новым годом.

На новогодний праздник к учащимся сочинских школ, находящихся вблизи железной дороги, сотрудники по делам несовершеннолетних транспортной полиции Сочи прибыли не с пустыми руками. Ребят ожидали призы и подарки от Полицейского Деда Мороза. Малышам полицейские открыли секрет о том, кто следит за порядком в заснеженном лесу, кто охраняет детские подарки и кто читает письма школьников о добрых делах, совершенных ими уходящем году. А с ребятами постарше поговорили уже на более серьезные темы в преддверии грядущих праздников и наступающих зимних каникул.

Помощники Полицейского Деда Мороза еще раз объяснили школьникам, чем грозит, такая «детская шалость» как подкладывание предметов под колеса железнодорожных составов и битье стекол вагонов поезда. Еще раз напомнили ребятам правила поведения на железной дороге, рассказали какие меры предосторожности необходимо применять, чтобы не получить травмы.

Для закрепления услышанного, возле новогодней елки сотрудники транспортной полиции Сочи организовали викторину о правилах безопасного поведения на объектах транспорта. За каждый правильный ответ Дед Мороз и Снегурочка дарили детям сладости и значки с портретом Полицейского Деда Мороза. Ну а тем, кто не смог ответить на вопросы викторины, полицейские вручили волшебное письмо от Полицейского Деда Мороза с магическими правилами, которые помогут защитить себя от травмирования на железной дороге.

Новогодняя акция «Полицейский Дед Мороз» прошла и на главном сочинском вокзале, где сотрудники транспортной полиции совместно с железнодорожниками и Общественным советом при Сочинском ЛУ МВД России на транспорте оценили лучшие рисунки и поделки к новому году, сделанные ребятами. Выставка детского новогоднего творчества была выставлена на суд зрителей в зале ожидания сочинского железнодорожного вокзала.

Источник: Пресс - служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте