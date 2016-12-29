В Ростове-на-Дону открылся первый школьный центр космических услуг

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В Ростове на базе городской гимназии открылся первый в регионе школьный центр, который внедряет в учебный процесс космические технологии.

Это стало возможно благодаря внедрению в учебный процесс аппаратно-программного комплекса «Ключ на старт!», созданного на основе базовой геоинформационной платформы КОСМОС.

«Новый комплекс позволит школьникам создавать различные проекты в геоинформационной системе, например, наносить собственные маршруты экотроп или размещать объекты культурного наследия на карту не только Ростовской области, но и мира», — сообщает управление информационной политики Ростовской области.

Как отмечает ведомство, проекты и научные исследования могут выполняться в различных областях: физики, географии, истории, биологии, естествознания и других школьных предметов.

Недавно сообщалось, что в Ростове открыли детский технический университет.

Источник: yuga.ru