В Ростове-на-Дону открылся первый школьный центр космических услуг
В Ростове на базе городской гимназии открылся первый в регионе школьный центр, который внедряет в учебный процесс космические технологии.
Это стало возможно благодаря внедрению в учебный процесс аппаратно-программного комплекса «Ключ на старт!», созданного на основе базовой геоинформационной платформы КОСМОС.
«Новый комплекс позволит школьникам создавать различные проекты в геоинформационной системе, например, наносить собственные маршруты экотроп или размещать объекты культурного наследия на карту не только Ростовской области, но и мира», — сообщает управление информационной политики Ростовской области.
Как отмечает ведомство, проекты и научные исследования могут выполняться в различных областях: физики, географии, истории, биологии, естествознания и других школьных предметов.
Недавно сообщалось, что в Ростове открыли детский технический университет.
Источник: yuga.ru
Категория: Новости / Образование