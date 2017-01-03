В 2017 году в ЕГЭ уберут тестовые задания

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Также к числу обязательных предметов добавится еще один.

В 2017 году школьников, сдающих ЕГЭ, ждет несколько весомых изменений. Так, полностью исчезнут тестовые задачи. У учеников будут письменно проверят знания по грамматике и правописанию, а устно школьникам придется показать не только культуру речи, но и умение доносить мысль до собеседника.

На конечную цифру в аттестате повлияют две оценки – за учебный год и за сданный экзамен. Эта цифра и станет основной для поступления в вуз, сообщает издание.

Источник: livekuban.ru