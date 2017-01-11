Во Всероссийском детском центре «Смена» открывается школа

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Участники гражданско-патриотического форума «Патриот России», который пройдет во Всероссийском детском центре «Смена» с 17 января по 6 февраля, смогут посещать занятия по общеобразовательным предметам в школе на базе центра.

290 ребят из 29 регионов России в возрасте от 11 до 17 лет смогут без отрыва от учебы провести три недели в зимней сказке ВДЦ «Смена». Опытные преподаватели будут проводить уроки по всем общеобразовательным предметам. Таким образом, по словам директора ВДЦ «Смена» Евгения Нижника, дети не вернутся в школу не подготовленными: «В первую очередь мы приняли это решение в интересах детей. Важно понимать, что три недели – весомый временной промежуток, за который их одноклассники могут изучить новые темы, и ребята, которые будут у нас, просто начнут серьезно отставать. Для того, чтобы максимально нивелировать данный аспект, мы решили создать условия для проведения общеобразовательных уроков. Судя по предварительным отзывам, дети довольны нововведением», - прокомментировал Евгений Нижник. Напомним, что гражданско-патриотический форум «Патриот России» станет первой сменой Всероссийского детского центра «Смена» в 2017 году. За три недели для участников пройдет бал-фестиваль детского творчества «Песни Победы», урок мужества, посвящённый 72-ой годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда, встреча с ветеранами локальных войн и конфликтов «Диалог поколений» и множество других мероприятий. Смена продлится с 17 января по 6 февраля.

Источник: Пресс-служба ВДЦ «Смена»