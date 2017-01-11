Жителей села можно будет подписать на любимые журналы

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Акция Общественной палаты РФ #АгроМания расширяет границы.

Инициатор акции #АгроМания, член ОП РФ Павел Сычев направил обращение генеральному директору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову с просьбой расширить возможности благотворительной программы «Дерево Добра» и дать возможность неравнодушным россиянам подписывать на любимые журналы не только воспитанников детских домов и домов престарелых, но и сельские библиотеки. Как пояснил общественник, наряду с нехваткой книг жителям села также не хватает современных качественных журналов.

«Жители села хотят быть в курсе происходящего, знать, что происходит в мире культуры и истории, и, конечно, развивать в своих детях любовь к чтению. Мы уверены, что неравнодушные россияне с удовольствием подарят сельчанам такую возможность, так же, как они уже помогают им книгами по всей стране», - отметил Сычев, напомнив, что за 3 месяца проведения акции #АгроМания россияне подарили жителям села более 60 тысяч книг.

Как рассказал Павел Сычев, в рамках поездки в Пышлицкую сельскую библиотеку он уже оформил подписки для сельчан на журналы «Дилетант», «National Geographic Россия», «Детская роман-газета» и «Детская энциклопедия». По его словам, возможностью подарить сельским библиотекам подписку на любимые издания с удовольствием воспользуются и другие общественные деятели, и разработка сервисов, позволяющих оформить подписку при помощи сайта помогиселу.рф, уже ведется. Однако общественник уверен, что в случае поддержки «Почты России» акция получит более динамичное развитие.

«Мы не должны забывать, что библиотека — важнейший культурный центр любого села. Жители должны приходить сюда с удовольствием, они тянутся к знаниям, культурному обогащению, и мы готовы помогать создавать для этого все условия», - заключил член ОП РФ.

Напомним, в конце ноября заработал сайт акции #АгроМания помогиселу.рф, благодаря которому каждый неравнодушный гражданин может открыть пункт сбора книг в своем городе, а представители сельских библиотек — оставить заявку на получение книг.

Источник: Пресс-служба ОП РФ