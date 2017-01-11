Формула успеха от Игоря Дяченко: хорошее образование, любимая работа, усердие, милосердие и доброта

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Глава Новороссийска поделился самым сокровенным с участниками образовательного проекта «Наше время».

Встреча с молодыми активистами школьного самоуправления стала для Игоря Дяченко символичной, она проходила в его родной школе № 22, в которой он проучился 8 лет.

Главу города пригласили на «горячий стул», чтобы участники зимнего сбора образовательного проекта «Наше время» могли напрямую задать первому руководителю муниципалитета интересующие их вопросы. Такая форма общения со знаковыми людьми стала традиционной для молодёжных лидеров. Во время бесед они формируют своё видение развития города, страны, корректируют собственные взгляды и планы на будущее. Как правило спектр вопросов очень широк, не стала исключением и эта встреча.

Первое, о чём спросили главу города, какие чувства он испытывал, когда во время инаугурации давал клятву горожанам и получал символический ключ от Новороссийска. «Огромное волнение и ответственность, - сказал И. Дяченко, - я понимаю, что теперь отвечаю за всё, что происходит в нашем прекрасном городе, я должен заботиться о его развитии и благоустройстве, о том, чтобы каждому человеку здесь жилось комфортно».

Поделился Игорь Дяченко и формулой успеха. Он считает, что для каждого человека она своя, но в её состав обязательно входят: хорошее образование, любимая работа, усердие, милосердие и доброта.

Новый глава города учится всю жизнь: в 2008 году защитил диссертацию кандидата политических наук, имеет два высших образования, а начинал свою профессиональную учёбу с мореходного училища в Ростове-на-Дону. «Я очень хотел пойти по стопам своего отца - стать моряком, и моя мечта осуществилась: после среднего профессионального заведения я поступил в Высшее инженерное морское училище, а получив диплом, работал в Новороссийском морском пароходстве», - поделился Игорь Алексеевич. Он пожелал старшеклассникам тоже найти дело своей жизни, которое будет приносить им удовлетворение и пользу обществу.

Интересовались ребята и отношением главы к современной политической ситуации в стране. «Я уверен, мы на правильном пути. Нас пытались задушить санкциями, а мы начали больше выпускать собственной продукции. Произошла консолидация общества. Это хорошая тенденция, - подчеркнул Дяченко, - мы видим, как активно стал расстраиваться город, растут объёмы промышленного производства, сельского хозяйства, туристического сектора».

Обсудили на встрече и патриотическую акцию «Послание потомкам». Осенью этого года со дна Чёрного моря будет поднята капсула с письмами из 1967 года и заложена новая. Глава города посоветовал ребятам описать свою жизнь, поделиться планами и надеждами. «Думаю, ваши послания будут крайне интересны потомкам, ведь среди них будут ваши дети и внуки, - отметил Игорь Дяченко, - я хочу, чтобы и моя внучка написала весточку в будущее».

Глава Новороссийска подчеркнул, что больше всего не любит в людях нечестность и неискренность. «Это очень опасно в работе, если изначально даются недостоверные факты, неверная информация, можно получить плачевные результаты», - резюмировал И. Дяченко.

Он поблагодарил ребят за живой разговор, за их активную жизненную позицию и выразил надежду, что их участие в образовательном проекте «Наше время» не пройдёт даром. За 6 лет его существования 5000 молодых новороссийцев смогли раскрыть свои таланты и способности, выбрать профессию.

Источник: Пресс-служба администрации МО г. Новороссийск