Минобрнауки откроет доступ к информации о своем бюджете

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Минобрнауки запускает проект "Открытый бюджет", или "Бюджет для граждан", для того, чтобы каждый желающий мог получить всю необходимую информацию о деятельности ведомства. Об этом в среду сообщил журналистам директор департамента финансов Министерства образования и науки Андрей Зарубин. Он уточнил, что на подготовку "Открытого бюджета" было выделено 16 млн рублей.

"Доступ будет у каждого, проект будет размещен с сегодняшнего дня на сайте Минобрнауки", - сказал Зарубин.

Теперь Минобрнауки сможет "сверять часы, принимать критику, одобрение и советы", считает глава ведомства Ольга Васильева. "Граждане будут участвовать в диалоге с министерством, это залог нашей успешной деятельности", - сказала министр.

Она подчеркнула, что в 2017 году работа будет продолжаться. "Будет проходить незамедлительная актуализация информации на портале, и мы попытаемся увязать наш портал с подобными региональными проектами", - отметила Васильева.

Кроме того, проект поможет найти ответ на любой вопрос о деятельности министерства, при этом текст зачастую будет заменен на интерактивную графику и различные ролики. В частности, при помощи нового проекта Минобрнауки можно будет записать ребенка в детский сад, узнать, какой студент может претендовать на стипендию президента, сколько получают преподаватели и прочее.

Источник: tass.ru