В Новороссийске прошла акция «Внимание-пешеход»

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В рамках операции «Внимание-пешеход» студенты Новороссийского колледжа строительства и экономики совместно с инспекторами отдела ГИБДД, провели занятие с учащимися одного из образовательных учреждений города.

Будущие автомеханики рассказали старшеклассникам , что такое дорога, какие опасности подстерегают пешеходов на проезжей части. Особенно интересна оказалась тема о взаимном уважении водителей и пешеходов. В ходе дискуссии студенты рассказали, что автомобиль остановиться мгновенно не может, что дорожное покрытие имеет определенные особенности в зимнее время и именно по- этому на дороге важны понимание и взаимное уважение.

Креативность мероприятия высоко оценили педагоги образовательного учреждения и пригласили студентов провести подобные уроки в младших классах. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, поблагодарили молодежь за оказанную помощь и выразили уверенность, что и школьники и студенты будут законопослушными участниками дорожного движения.

Источник: ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск