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В Новороссийске будущие автомеханики рассказали старшеклассникам, что такое дорога, какие опасности подстерегают пешеходов на проезжей части.

 Особенно интересна оказалась тема о взаимном уважении водителей и пешеходов. В ходе дискуссии студенты рассказали, что автомобиль остановиться мгновенно не может,  что дорожное покрыие имеет определенные особенности в зимнее время и именно по- этому на дороге важны понимание и взаимное уважение.

 

Креативность мероприятия высоко оценили педагоги образовательного учреждения и пригласили студентов провести подобные уроки в младших классах. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, поблагодарили молодежь за оказанную помощь и выразили уверенность, что и школьники и студенты будут законопослушными участниками дорожного движения.

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Категория: Новости / Образование

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