Родители, внимание!

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7 февраля 2017 года на территории Краснодарского края проводится Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Экзамен будет проведен по русскому языку.

Приглашаем принять участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» всех желающих. Предлагаем всем почувствовать себя на один день выпускниками 11 классов.

Акция будет проведена на базе гимназии №2 (ул. Суворовская, 40) 7 февраля начало 9.30 часов.

Зарегистрировать ся для участия в акции можно в школе или управлении образования.

Желающие принять участие должны иметь при себе: паспорт, черную гелевую ручку.

За справками можно обращаться по телефонам: 8(8617) 645707, 8(918) 4841909.

Жители других муниципальных образований смогут принять участия в экзамене у себя по месту жительства. Подробности узнайте на сайтах управлений образований своих городов и районов.