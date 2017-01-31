Европейский университет, у которого по жалобе Милонова отзывали лицензию, стал лидером рейтинга Минобрнауки

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Европейский университет занял лидирующие позиции по нескольким показателям мониторинга Минобрнауки. Об этом со ссылкой на аналитическую записку профессора факультета политических наук и социологии Европейского университета Михаила Соколова.

Вуз стал первым в стране по показателям «Научно-исследовательская деятельность» и «Финансово-экономическая деятельность». По средней зарплате преподавателя Европейский университет занял второе место в стране после Российской экономической школы.

Помимо этого вуз стал лидером по объему доходов от исследований в пересчете на одного педагога. Ближайшего конкурента, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), он опередил более чем вдвое. Европейский университет также получил наибольший объем грантов в расчете на работника и занял первое место по доходам.

По мнению Соколова, претензии чиновников к лидерам рейтинга связаны с противоречивыми требованиями, которые предъявляют власти к вузам. Так, Минобрнауки требует, «чтобы преподавание и исследования велись на современном уровне знаний», а библиотеки пополнялись новыми научными трудами. Одновременно ведомство настаивает на «закупке стандартных учебников в ничем не оправданных количествах».

В декабре 2016 года Рособрнадзор приостановил действие лицензии Европейского университета. Поводом стали нарушения, которые нашли при проверке после жалобы депутата Госдумы Виталия Милонова. Через неделю лицензия по решению суда была восстановлена.

Власти Петербурга также подали иск о расторжении договора аренды и выселении Европейского университета из особняка в центре города. Вуз обвинили в нарушении порядка охраны памятника культуры.

Источник: meduza.io