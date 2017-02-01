Белореченским школьникам провели урок безопасности на льду

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Школьникам Белореченска на открытом уроке рассказали, на сколько килограммов тяжелеет в воде обычный пуховик и как долго может взрослый человек выдержать в ледяной полынье.

Занятие провели сотрудники поисково-спасательного отряда и управления МЧС. Детям они напомнили, что опасно выходить на хрупкий настил даже с родителями. В ледяной воде взрослые, не обладая должными навыками, не смогут помочь.

При температуре около 0 °С достаточно всего несколько минут, чтобы человек потерял сознание и пошел ко дну. После небольшой лекции детям показали спасательный арсенал каждой оперативной группы.

Спасательное оборудование школьникам не только показали, но и дали подержать, а еще теперь у каждого ученика есть фото в каске или с гидравлическими ножницами в руках.

Источник: kuban24.tv