Курс валют
59.99
64.73
/Образование/

В Краснодаре прошла смена руководителя Регионального отделения ДОСААФ России

В столице Кубани в Выставочном 1 февраля прошли Пленум и Внеочередная конференция регионального отделения оборонной организации, в которых приняли участие представители местных отделений, образовательных и спортивных организаций ДОСААФ.

Почетными гостями форума стали заместитель губернатора Кубани Юрий Бурлачко и представитель председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-Кавказско м федеральных округах, Герой России Александр Красников.

В ходе Пленума было проведено торжественное награждение заслуженных сотрудников организации орденами, почетными знаками и медалями ДОСААФ России, приуроченное к празднованию 90-летия оборонной организации.

В дальнейшем делегаты внеочередной конференции приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя краевого ДОСААФ Сергея Бобылева и узнали о решении председателя ДОСААФ России Александра Колмакова назначить исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Андрея Мартынова.

Генерал-майор Сергей Юрьевич Бобылев руководил кубанской оборонно-спортив ной организацией с 2001 года и, как отметили все выступающие, за 16 лет работы сохранил и приумножил потенциал регионального отделения ДОСААФ.

Андрей Петрович Мартынов – полковник, военный летчик в ДОСААФ России с 2002 года, до 2015 года работал в должности заместителя и первого заместителя председателя регионального отделения. За это время он непосредственно руководил отработкой программ по развитию авиационных, технических и военно-прикладны х видов спорта. С 2015 года возглавляет Наблюдательный совет краевого отделения ДОСААФ.

Источник: Пресс-служба Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 72 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Главы крупнейших компаний примут участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Субботники станут способом заработать на дворовые качели

В Новороссийске спустили на воду моторную яхту "AS Marine 45"

МВД допустило повышение возможной концентрации спирта в крови водителя

США ослабили санкции в отношении ФСБ России