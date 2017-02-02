В Краснодаре прошла смена руководителя Регионального отделения ДОСААФ России

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В столице Кубани в Выставочном 1 февраля прошли Пленум и Внеочередная конференция регионального отделения оборонной организации, в которых приняли участие представители местных отделений, образовательных и спортивных организаций ДОСААФ.

Почетными гостями форума стали заместитель губернатора Кубани Юрий Бурлачко и представитель председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-Кавказско м федеральных округах, Герой России Александр Красников.

В ходе Пленума было проведено торжественное награждение заслуженных сотрудников организации орденами, почетными знаками и медалями ДОСААФ России, приуроченное к празднованию 90-летия оборонной организации.

В дальнейшем делегаты внеочередной конференции приняли решение о досрочном прекращении полномочий председателя краевого ДОСААФ Сергея Бобылева и узнали о решении председателя ДОСААФ России Александра Колмакова назначить исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Андрея Мартынова.

Генерал-майор Сергей Юрьевич Бобылев руководил кубанской оборонно-спортив ной организацией с 2001 года и, как отметили все выступающие, за 16 лет работы сохранил и приумножил потенциал регионального отделения ДОСААФ.

Андрей Петрович Мартынов – полковник, военный летчик в ДОСААФ России с 2002 года, до 2015 года работал в должности заместителя и первого заместителя председателя регионального отделения. За это время он непосредственно руководил отработкой программ по развитию авиационных, технических и военно-прикладны х видов спорта. С 2015 года возглавляет Наблюдательный совет краевого отделения ДОСААФ.

Источник: Пресс-служба Регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края