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/Образование/

В Армавире родители задержали неизвестного с ножом, проникшего в школу

Бездомный мужчина проник в школу через вход у столовой, когда там разгружали продукты. Поскольку сотрудники охраны учебного заведения уже закончили смену, задержать хулигана было некому. Дети позвонили родителям, которые пришли на помощь.

Отец одного из детей и подоспевший на помощь сторож задержали злоумышленника ещё до приезда полиции. Правда, вместо полицейского участка его доставили в больницу. Он был в крови, потому что отгрыз себе два пальца.

«Когда мы приехали в школу, я увидел, что бездомный мужчина бегает по коридору весь в крови и со спущенными штанами. Мы его догнали, заставили одеться, отвели к сторожу школы и вызвали полицию», - сказал отец ученика школы.

Источник: life.ru

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Категория: Новости / Образование

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