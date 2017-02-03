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Сочинский центр «Сириус» запустил конкурс изобретений среди школьников

В Сочи в феврале образовательный центр «Сириус» открыл прием заявок на конкурс среди учеников восьмых-десятых классов.

В Сочи в феврале образовательный центр «Сириус» открыл прием заявок на конкурс среди учеников восьмых-десятых классов.

Запрограммировать космический спутник, создать беспилотник или автомобиль, которому не нужен водитель, — именно такие технологии будущего попробуют изобрести российские школьники. 

Авторы 400 самых перспективных проектов станут участниками специальной смены в «Сириусе». Они приедут в Сочи уже в июле. Вместе со сверстниками и учеными школьники будут работать над решением непростых исследовательских задач.

Заявки будут принимать до 15 апреля. Условия конкурса можно узнать на сайте центра.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Образование

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