Кубанскому ученому присудили золотую медаль Европалаты

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Золотую медаль и диплом Европейской научно-промышленной палаты присудили кубанскому ученому, доктору экономических наук, профессору кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента экономического факультета КубГУ Николаю Молочникову.

По словам Молочникова, сам он не подавал заявку на получение награды. И был удивлен, когда его попросили предоставить данные для номинации. Церемония награждения прошла 27 января.

«Эта награда считается очень высокой. Ее присуждают за многолетнюю научную деятельность, достижения в развитии науки и образования, ответственное отношение к работе», — рассказал ученый.

Молочников отметил, что он увлечен темой конкурентоспособности, в частности, конкурентоспособности человеческого капитала, предприятий, региона, созданием модели промышленного менеджмента и многоуровневой конкурентоспособности.

Он подготовил около 300 научных работ, более 30 лет преподает в вузах Краснодара, Санкт-Петербурга, Барнаула, Ростова-на-Дону.

Николай Молочников — академик Академии педагогических и социальных наук, Международной академии проблем человека в авиации и космонавтике, Российской академии естествознания, почетный доктор Международной академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования РАЕ, член Международной ассоциации институциональных исследований.

Ранее награды Европейской научно-промышленной палаты получали ученый и организатор медицинской науки, ведущий кардиохирург России академик РАН Лео Антонович Бокерия, «Детский доктор мира» профессор Леонид Рошаль, академик РАН Евгений Чазов, кинорежиссер Карен Шахназаров, дирижер Валерий Гергиев, скульптор Зураб Церетели, российский дирижер, скрипач, педагог Владимир Спиваков.

Источник: kuban24.tv