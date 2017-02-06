Торжественная линейка прошла в гимназии №20 в Новороссийске

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23 января в 8-00 в гимназии № 20 состоялась торжественная линейка для учащихся 5-11 классов, посвященная открытию месячника военно-патриотического воспитания.

Вели линейку заместитель директора гимназии по воспитательной работе Мальцева Ольга Борисовна и учитель музыки Нахнова Марина Алексеевна. На линейке присутствовали гости – депутат Городской думы города-героя Новороссийска А. П. Антонов, заместитель начальника Управления образования Е. В. Дрюня, одна из участниц «Шхуны ровесников» Н. В. Солодовник. Ученица 11 «А» класса Дудка Анастасия исполнила под гитару песню Булата Окуджавы о войне «До свидания, мальчики!».

На линейке было объявлено, что в гимназии организован юнармейский класс – 5 «Б» (классный руководитель – Гельман Елена Ивановна). Ребята из юнармейского класса исполнили строевую песню и промаршировали.

Ведущие и гости линейки рассказали нашим гимназистам о «Бескозырке», напомнили о 90-летнем юбилее организации ДОСААФ. После линейки в каждом классе состоялся телеурок мужества, посвященный юбилею ДОСААФ. На этих телеуроках классные руководители рассказали учащимся об истории этой организации, затем ребята посмотрели видеофильм о ДОСААФ.

Источник: пресс-служба гимназии №20 г. Новороссийск