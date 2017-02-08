Минобрнауки изменило стандарты по русскому языку для младших классов

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В Министерстве образования и науки РФ пересмотрели требования к знаниям школьников начальных классов по русскому языку.

В требования к результатам по русскому языку в федеральных государственных образовательных стандартах не вошло умение писать фонетическую транскрипцию слова в квадратных скобках. Учебные часы, освободившиеся от сокращенного раздела «Фонетики», планируется потратить «на развитие у учеников навыков устной и письменной речи».

По информации ведомства, образовательные стандарты конкретизируют, чтобы сформировать четкое понимание того, какими знаниями и умениями по конкретному предмету должен обладать ребенок в конце каждого класса.

В разработке требований специалисты приступили осенью 2016 года. После составления перечня детализированных результатов рабочая группа направит их в Минобрнауки.

Председатель рабочей группы Вита Кириченко пояснила, что за этим последует корректировка учебных программ.

Источник: kuban24.tv