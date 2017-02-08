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В Краснодаре впервые пройдут соревнования ученых ScienceSlam

В краевой столице 16 февраля пять ученых примут участие в интеллектуальных соревнованиях ScienceSlam.

Аспирант КубГУ Семен Сеченев и кандидат физико-математических наук, заведующий Лабораторией робототехники и мехатроники КубГУ Игорь Рядчиков выступят с темой «Почему восстания машин до сих пор не случилось?». Кандидат биологических наук, доцент биологического факультета КубГУ Никита Волченко расскажет «Что общего у бактерии, человека и мобильного телефона?».

Аспирант кафедры общественного питания КубГТУ Ростислав Журавлев выступит с темой «Кулинарная наука: от высокой кухни до борща вашей бабушки». Аспирант по направлению «Теория и история культуры» ИМСИТ Анастасия Чалая в своем выступлении «Люди в городе» расскажет о влиянии городской среды на жителей. Ассистент кафедры электрических машин и электропривода КубГАУ Николай Курченко выступит с темой «Электричество и вода», сообщили организаторы мероприятия.

ScienceSlam — международный научно-популярный проект. Его формат предусматривает десятиминутные выступления молодых ученых в неформальной обстановке. В отведенное время ученые должны рассказать о своих исследованиях популярным языком. Лучшего слэмера в конце мероприятия зрители выбирают аплодисментами. Победитель получает боксерские перчатки, как символ победы в интеллектуальной битве.

ScienceSlam в 2016 году получил премию в номинации «Лучший научно-популярный проект года» во II Всероссийской премии «За верность науке».

Запуск проекта в Краснодаре приурочен ко Дню Российской науки, первое мероприятие пройдет в четверг 16 февраля с 19:30 до 22:00. В 18:30 – стартует научное шоу. Подробности смотрите на официальных страницах проекта Science Slam в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте».

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Образование

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