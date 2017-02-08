Кубанские школьники стали призерами Всероссийского научного конкурса
Интеллектуальное соревнование среди старшеклассников со всей страны проходило в Москве.
Краснодарский край на конкурсе представили воспитанники Курганинского Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива».
– Юные инноваторы привезли на столичный конкурс свои разработки в области робототехники, искусственного интеллекта, высокотехнологичной медицины, – рассказали в краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.
По итогам интеллектуальных соревнований команда из Краснодарского края привезла из Москвы три награды.
Первое место и золотую медаль получил проект Татьяны Шишкиной, «Нейроинтерфейс как система управления». В активе Евгения Карташева – «серебро» за разработку «Оптическая перчатка для слепых». Бронзовую награду жюри присудило проекту Юлии Фирстовой «Биоэлектрическое устройство для управления протезом».
Напомним, на Кубани в 2016 году было создано два центра молодежного инновационного творчества – в Курганинске и Горячем Ключе.
Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Категория: Новости / Образование