Краснодарскую молодежь обучат языку жестов

/Образование/

В Молодежном центре развития личности в Краснодаре в феврале начались занятия по основам жестового языка и особенностям общения со слабослышащими.

Первое занятие прошло 7 февраля. Участниками курса стали молодые люди от 14 до 29 лет.

На вводном занятии обсудили этические вопросы, в том числе касающиеся самоопределения глухих, а также приступили к изучению основ русского жестового языка.

Курсы будут проходить в течение трех месяцев. Занятия ведут носители русского жестового языка, представители молодежного движения глухих Кубани Виктория Скворцова и Ольга Астафьева.

Участниками курса стали 40 человек, подавших заявки в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», сообщает пресс-служба краевого минобрнауки.

Источник: kuban24.tv