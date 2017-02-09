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На Кубани для школьников устроят экскурсии по ведущим предприятиям
Кубанские школьники посетят экскурсии по ведущим предприятиям региона и поучаствуют в профессиональных конкурсах.
В крае стартует образовательный проект «Единая промышленная карта». Например, 9 февраля делегация школьников отправится на завод «КЛААС». Они увидят, как собирают комбайн для уборки пшеницы.
Ученики попробуют себя в роли инженеров, токарей и фрезеровщиков — конечно, под присмотром специалистов. Возможно, кому-то из школьников такие экскурсии помогут определиться с будущей профессией.
Источник: kuban24.tv
Категория: Новости / Образование