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/Образование/

Марсоход «Кьюриосити» прислал новые снимки с красной планеты

Ровер «Кьюриосити», который с 2012 года изучает Марс, прислал фотографии песчаных дюн.

 По словам сотрудников организации «Планетарное сообщество», это первая возможность посмотреть на песчаные дюны с такого расстояния. Теперь ученые смогут изучить направление ветров в этой части планеты — оно отличается от направления в соседних регионах. Планируется, что в дальнейшем марсоход возьмет пробу песка и определит его состав.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / Образование

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