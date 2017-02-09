На Ставрополье школьники будут расплачиваться за завтраки в столовой отпечатком ладони

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В Ставропольском крае в 12 школах планируется запустить бесконтактную систему оплаты в столовых с помощью отпечатков ладони ребенка.

Специальные устройства будут распознавать ребенка по уникальному рисунку вен ладони. Об этом сообщила заместитель управляющего Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Тамара Евдокушина.

«Сканироваться будут обе ладони. После этого данные заносятся в систему, к каждому отпечатку будет привязывается лицевой счет, которым управляют родители».

Она также отметила, что система может быть настроена не только на оплату в школьной столовой, но и на дополнительную функцию контроля допуска ребенка в здание школы. Установку первых устройств оплачивают муниципалитеты, в дальнейшем компания планирует привлекать инвесторов к реализации проекта.

Источник: yuga.ru