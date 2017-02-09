Кубанский аграрный университет стал вторым в рейтинге востребованных сельхозяйственных вузов России

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Рейтинг был составлен по итогам 2016 года. Результаты качества образовательной деятельности были представлены проектом Социальный навигатор, проводились при поддержке Миобрнауки России.

Оценка вузов проводилась по критериям востребованности выпускников, характеристик интеллектуальных продуктов научной сферы высшего учебного заведения, их потребления и коммерциализации, а также уровню научно-исследовательских работ.

Среди кубанских высших заведений абсолютным лидером является Кубанский государственный аграрный университет. Он занимает второе место из 57 сельскохозяйственных вузов страны. Более 94% выпускников вуза получают направление на работу, доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов 11,3%, индекс цитирования сотрудников вуза – 22.

Кубанский государственный университет на 29 строчке рейтинга вузов с классическим образованием. Среди выпускников КубГУ только половина студентов востребованные специалисты.

Кубанский государственный технологический университет занимает 39 строчку среди технологических вузов. Однако в отличие от кубанского гуманитарного вуза практически все (99,5%) подготовленные учебным заведением специалисты находят работу по специальности.

Кубанский государственный медицинский университет занимает 37 строчку среди 47 российских медицинских университетов. Но ни один студент, согласно исследованию, не получил направление на работу после окончания медвуза.

Армавирская государственная педагогическая академия на 40 месте рейтинга гуманитарных вузов. Более 80 % студентов получаю возможность работать по специальности.

Источник: livekuban.ru