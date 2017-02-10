Транспортные полицейские Новороссийска провели для школьников познавательную экскурсию

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Основной целью мероприятия, организованного для старшеклассников четырнадцатой школы посёлка Верхнебаканский, стала профилактика травматизма на железной дороге. Не будучи голословными, организаторы экскурсии – специалисты по охране труда станции и сотрудники ГПДН Новороссийского ЛО МВД России на транспорте пригласили школьников на вокзал, чтобы непосредственно на объекте железной дороге проштудировать основные правила безопасного поведения. Экскурсоводы также познакомили подростков с деятельностью некоторых служб железнодорожной отрасли и спецификой работы полиции на транспорте.

Экскурсия началась с дежурной комнаты полиции. Там подростки с интересом осваивали азы обращения с ручным металлоискателем и изучили принцип действия мобильной дактилоскопическ ой станции, которая позволяет проводить оперативную проверку задержанных по дактилоскопическ ой базе данных. Вниманию экскурсантов была также представлена и обширная система видеонаблюдения, охватывающая вокзал, привокзальную площадь и перрон.

Затем школьников провели в «сердце» любого станционного ведомства – кабинет дежурного по станции. Доступ в это помещение строго воспрещён, но для учеников было сделано исключение. Пробыв там всего несколько минут, ребята смогли убедиться, насколько это ответственный и серьёзный участок работы, ведь дежурный контролирует всё, что происходит на станции, координирует деятельность других служб и своевременно докладывает обо всех происшествиях.

Посетив залы ожидания и билетные кассы вокзала, дети отправились на перрон, чтобы под руководством взрослых «проговорить» и «проиграть» основные правила поведения на железной дороге. Инспекторы по делам несовершеннолетн их рассказали школьникам о неформальных молодёжных объединениях «зацеперов» и «граффитистов», которые получили широкое распространение в центральной части России. Их названия говорят сами за себя. Первые, рискуя жизнью, катаются по железной дороге, прицепившись к электричкам, вторые – портят скоростные пригородные поезда, разрисовывая их аэрозольной краской. Особое внимание стражи порядка и железнодорожники уделили проблеме экстремальных селфи, которые стали причиной множества несчастных случаев на железной дороге.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте