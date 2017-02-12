За прошлый год в Северной Осетии основам компьютерной грамотности обучились 547 пенсионеров

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Во Владикавказе на базе Республиканского геронтологического центра состоялся очередной выпуск слушателей курсов компьютерной грамотности для старшего поколения «Азбука интернета». Обучение тех, кому за пятьдесят и далее – без возрастных ограничений, основам пользования интернетом проходит при сотрудничестве «Ростелекома», Пенсионного фонда и Министерства труда и социального развития РСО-Алания.

Игорь Кесаев, Министр труда и социального развития РСО-Алания: «За прошлый год в нашей республике основам компьютерной грамотности обучились 547 пенсионеров. Безусловно, специальное образовательное пособие для пожилых людей «Азбука интернета», бесплатно предоставленное «Ростелекомом», значительно облегчило людям старшего поколения процесс усвоения непростого для них материала. Учебник написан доступным языком; он разработан при участии педагогов, психологов-герон тологов и IT-специалистов. Мы всячески приветствуем такое сотрудничество с телекомоператоро м».

Во Владикавказе и по республике Северная Осетия-Алания бесплатное обучение проходило на базе 12 территориальных комплексных центров социального обслуживания населения, расположенных в каждом районе республики, и в ГБУ «Республиканский геронтологически й центр» в рамках деятельности «Университета третьего возраста».

Аза Дзуцева, Директор Республиканского геронтологическо го центра: «Университет третьего возраста» пользуется большой популярностью в Северной Осетии. А наиболее востребованным является факультет «Информационных технологий», где пожилые люди осваивают новейшие способы коммуникации. Полученные навыки и умения позволяют им свободно общаться в социальных сетях, пользоваться электронной почтой и даже принимать участие в конкурсах по компьютерному многоборью. Одной из участниц такого конкурса стала наша «выпускница» Людмила Николаевна Кибизова. Она победила в отборочном туре регионального этапа VI Всероссийского конкурса по компьютерному многоборью среди пенсионеров и в мае 2016 года достойно представила нашу республику на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью в г. Новосибирске».

«Расширить границы общения» – так ответили выпускники на вопрос, с какой целью они решили овладеть основами компьютерной грамоты. Виктор Сабеев, заместитель председателя Совета ветеранов республики, к примеру, после прохождения курсов организовал обучение для своих коллег-ветеранов , и уже сам выступал в роли преподавателя.

Специалисты «Ростелекома» создали и электронную версию «Азбуки интернета», которая размещена на специально разработанном в рамках проекта обучающем портале www.azbukaintern eta.ru. На интернет-портале размещены три модуля, в которых подробно освещены вопросы выбора домашнего компьютера и дополнительного оборудования к нему, даны рекомендации по пользованию социальными сетями и региональными интернет-сервиса ми – сайтами региональных органов власти, предприятий, оказывающих услуги ЖКХ и т.п.

Евгений Гальцев, директор Северо-Осетинско го филиала ПАО «Ростелеком»: «Важно отметить, что выпуск «Азбуки интернета» является для компании благотворительны м проектом: подготовка, издание и бесплатное распространение учебника позволит увеличить число пенсионеров, умеющих пользоваться компьютером и работать в сети интернет, упростит пенсионерам доступ к электронным государственным услугам и социальным сервисам. А значит, существенно облегчит собственно их жизнь. Мы надеемся видеть всех выпускников курсов в числе активных пользователей услуг «Ростелекома».

Программа «Азбука интернета» разработана «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом РФ. Учебник дает информацию о работе на компьютере, пользовании поисковыми системами. Общении в соцсетях, использовании Skype и электронной почты.

В 2016 году обучение по всей стране прошли более 37 тысяч пенсионеров.

Источник: Ростелеком