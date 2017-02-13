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11 февраля в гимназии № 20 был проведен школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Цель конкурса – возродить, поддержать интерес детей к чтению, к книге. В школьном этапе приняли участие учащиеся 6-10 классов.

Этот конкурс стал настоящим праздником литературы. По правилам конкурса участники выступали с прозаическими произведениями, которые не входят в школьную программу.

Многие ребята брали очень серьёзные произведения, задача участников - полностью погрузиться в текст. Все очень старались, демонстрировали глубину проникновения в образ, использовали своё актерское мастерство.

Жюри оценивало, насколько чтец хорошо овладел текстом и вник в него.

Победителями школьного этапа стали:

Бреславская Софья 9 «Б» класс – произведение Л.А. Чарской « Записки маленькой гимназистки»

Музыченко Кристина 6 «А» - Н. Пивоварова «Как меня учили музыке»

Максимов Никита 7 «Б» - А.П. Чехов «Вверх по лестнице»

Ребята станут участниками муниципального тура, который стартует 1 марта. Желаем удачи и успешного выступления!!