В гимназии № 20 был проведен школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»
11 февраля в гимназии № 20 был проведен школьный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Цель конкурса – возродить, поддержать интерес детей к чтению, к книге. В школьном этапе приняли участие учащиеся 6-10 классов.
Этот конкурс стал настоящим праздником литературы. По правилам конкурса участники выступали с прозаическими произведениями, которые не входят в школьную программу.
Многие ребята брали очень серьёзные произведения, задача участников - полностью погрузиться в текст. Все очень старались, демонстрировали глубину проникновения в образ, использовали своё актерское мастерство.
Жюри оценивало, насколько чтец хорошо овладел текстом и вник в него.
Победителями школьного этапа стали:
Бреславская Софья 9 «Б» класс – произведение Л.А. Чарской « Записки маленькой гимназистки»
Музыченко Кристина 6 «А» - Н. Пивоварова «Как меня учили музыке»
Максимов Никита 7 «Б» - А.П. Чехов «Вверх по лестнице»
Ребята станут участниками муниципального тура, который стартует 1 марта. Желаем удачи и успешного выступления!!
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