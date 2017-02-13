/Образование/

Вечер встречи выпускников - традиционное мероприятие в каждой школе в начале февраля. И ежегодно стены учебных заведений ждут в гости своих детей.

Несмотря на погоду 4 февраля на вечер выпускников в любимой гимназии № 20 собралось много гостей. На входе проходили регистрацию выпускники разных лет, а дальше старым друзьям предлагалась экскурсия по кабинетам, где выпускники просмотрели свои старые фотографии в памятных альбомах, записи выпускных или экзаменов, старые стенгазеты, сохранившиеся у классных руководителей.

Основным действом этого вечера был концерт, в котором участвовали нынешние воспитанники гимназии. В состав концертной программы входили танцевальные и вокальные номера школьной самодеятельности , короткая инсценировка юмористического содержания, которую подготовили ученики 11 «А» класса. Концерт плавно перетек в вечер воспоминаний. Всем хотелось поделиться своими достижениями.Юбиляры, выпускники 2007 года, лидировали! Вспоминали смешные истории из школьной жизни и, конечно, пожелали нынешним выпускникам успехов на предстоящих экзаменах.