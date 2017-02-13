Ученики гимназии № 20 получили навыки оказания первой медицинской помощи.

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6 февраля 2017 года учащиеся 10 «А» класса МБОУ гимназии № 20 получили навыки оказания первой медицинской помощи.

Наглядно, с помощью презентации, медики показывали примеры из жизни, когда может потребоваться первая медицинская помощь. Вниманию старшеклассников было представлено несколько базовых навыков оказания первой помощи при отравлении, обмороке, обморожении, гипотермии, утоплении и солнечном ударе , ожогах, переломах, кровотечении. А так же научили делать непрямой массаж сердца, искусственное дыхание.

Выпускники познакомились с комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Умение оказывать первую помощь очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь.