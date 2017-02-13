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/Образование/

«Бескозырка» для самых маленьких

Ученики 2-х классов МБОУ гимназия №20 посетили библиотеку имени Н.К.Крупской. Там они побывали на уроке мужества, посвященного 74 годовщине высадки десанта на Малую землю и 49 годовщине патриотической акции «Бескозырка», на котором детям рассказали о героях Малой земли.

Посещение читального зала гимназистами младшей школы расширило их познания о литературе военных лет, дети узнали о подвигах советских людей в годы ВОВ, просмотрели видео фильм о высадке десанта на Малую землю.

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Категория: Новости / Образование

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