15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

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15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

- на странице Рособрнадзора в социальных сетях

Начало мероприятия: 11:00 мск.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.