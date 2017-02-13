15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур
15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях
Начало мероприятия: 11:00 мск.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.
Категория: Новости / Образование