Курс валют
58.85
62.68
/Образование/

15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях

Начало мероприятия: 11:00 мск.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Просмотров: 2 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Специалисты РХБ защиты ЮВО впервые примут участие в конкурсе «Белое солнце»

Сезон подарков в Мегацентре «Красная Площадь»

15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

«Бескозырка» для самых маленьких

Ученики гимназии № 20 получили навыки оказания первой медицинской помощи.